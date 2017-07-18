Заявление Захарченко о создании "Малороссии" блокирует переговорный процесс – представитель в ТКГ

Заявление главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко о создании "Малороссии" может заблокировать переговоры Трехсторонней контактной группы. Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук в комментарии украинскому телеканалу, пишет УП.

Марчук отметил, что РФ пытается блокировать Минский процесс, обвиняя в этом официальный Киев.

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"Завтра заседание, а сегодня - заявление Захарченко - такое, которое в принципе блокирует завтра вообще переговорный процесс. Завтра, каков бы ни был порядок, тот, который предложила ОБСЕ, или мы его можем изменить, то мы начнем обсуждение с этого заявления Захарченко. Потому что такое заявление означает, что нет о чем говорить", – сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должен стать "преемником".

Позже президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на оккупированных территориях Донбасса.

"Захарченко не политический деятель, а кукла, передает кремлевские послания", - отметил президент.