В Еврокомиссии объяснили позицию Юнкера по созданию антикоррупционных судов

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступает за срочное создание в Украине компетентного независимого органа для борьбы с коррупцией, институциональную структуру которого должна определять украинская власть. Об этом говорится в письме советника президента ЕК Ричарда Шостака к украинскому Центру противодействия коррупции, который получил в свое распоряжение УНИАН.

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В ответе на обращение общественных организаций Украины, в котором говорилось об обеспокоенности возможным изменением курса ЕС в вопросе создания антикоррупционных судов, советник Юнкера отметил, что важность борьбы с коррупцией была в центре обсуждения во время саммита Украина-ЕС, который состоялся 13 июля в Киеве.

«Президент Юнкер публично заявил, что усилия по искоренению коррупции в Украине на сегодняшний день были недостаточными. Он говорил каждому из его собеседников, что борьба с коррупцией будет ключевым ориентиром, по которому будут оценивать процесс реформ в Украине», - говорится в письме.

Также речь шла о необходимости создания возможности контролировать обвинения за коррупционные правонарушения.

«По этому поводу президент Юнкер сделал акцент на важности создания юридического органа, который будет ответственен за борьбу с коррупцией, как на срочном вопросе. Он заявил, что решающее значение имеют наличие гарантий его независимости, как функциональной, так и бюджетной. Он отметил необходимость прозрачности и независимости процесса становления этого органа и необходимости отбора специализированных судей», - детализировал советник президента и добавил, что «конкретную институциональную структуру органа должна решать Украина».

«Президент Юнкер ценит роль общественных организаций в процессе украинских реформ и сотрудничество, которое существует между ними и Европейской комиссией. Он будет оставаться надежным союзником, отстаивая важность борьбы с коррупцией в Украине», - отмечается в письме.

Как сообщал УНИАН, 14 июля десять общественных организаций и движений публично обратились к ЕС с просьбой объяснить возможное изменение курса по антикоррупционным судам, озвученную президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером на саммите Украина-ЕС. Общественные организации выразили "глубокую обеспокоенность отказом ЕС от требования по созданию в Украине отдельного антикоррупционного суда" и попросили встречи с Юнкером для разъяснения "рисков и угроз подхода к созданию антикоррупционных палат в судах низших инстанций".

Напомним, на итоговой пресс-конференции 13 июля 2017 после завершения саммита Украина-ЕС Юнкер заявил, что Евросоюз допускает создание в Украине антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы вместо создания отдельного антикоррупционного суда.

"До сих пор в ЕС требовали от Украины создать специальный антикоррупционный суд. Теперь мы согласились утром, что если Украина создаст в рамках действующей судебной системы палату для рассмотрения антикоррупционных дел, этого будет достаточно", - заявил он.