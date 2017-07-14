В ЕС разъяснили позицию Юнкера о необязательности создания отдельного антикоррупционного суда в Украине

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступает за создание необходимых органов для борьбы с коррупцией в Украине, и не отрицал идею создания отдельного Антикоррупционного суда, поддержав образование специальной антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС в Украине Юргис Вильчинскас.

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В частности, он выразил позицию Евросоюза относительно высказывания Юнкера о необязательности создания отдельного антикоррупционного суда в Украине.

"Президент Юнкер был четким: борьба с коррупцией имеет решающее значение и требует дальнейшего ускорения и интенсификации. Важно то, чтобы был создан независимый, эффективный судебный орган с необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией", - заявил представитель ЕС.

"Как этот судебный орган будет называться и каким образом будет создан - это вопрос второстепенный. Важно то, чтобы этот орган был независимым, действенным, с надлежащими ресурсами и полномочиями", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в Киеве на пресс-конференции по результатам саммита Украина-ЕС Юнкер заявил, что Евросоюз согласился на создание в Украине антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы вместо создания отдельного антикоррупционного суда.

Вместе с тем представительство международной организации Transparency International в Украине выступило категорически против создания антикоррупционных палат при существующих судах вместо Антикоррупционного суда.

В свою очередь, в Национальном антикоррупционном бюро Украины считают, что создание антикоррупционных палат вместо Антикоррупционного суда усугубит проблему отсутствия приговоров по делам коррупционеров из высших эшелонов власти.

Сегодня десять общественных организаций и движений публично обратились к ЕС с просьбой разъяснить внезапное изменение курса относительно антикоррупционных судов, озвученное президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером на саммите Украина-ЕС.