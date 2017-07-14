В штабе АТО заявили об уменьшении количества обстрелов на Донбассе

В течение сегодняшнего дня количество обстрелов российско-оккупационными бандформированиями позиций силы АТО несколько уменьшилось, противник 9 раз нарушал режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Согласно сообщению, незаконные вооруженные формирования и дальше продолжают использовать вооружение, которое уже давно должно быть отведено от линии разграничения.

Так, на Мариупольском направлении, вблизи Красногоровки, около 6 часов утра противник выпустил по нашим опорным пунктам 6 мин калибра 120 миллиметров и 16 мин калибра 82 миллиметра. Кроме того враг бил по Широкино, Павлополю, Гнутово из гранатометов.

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На Луганском направлении противник сегодня дважды накрывал минометным огнем Айдар. А около полуночи оккупанты применили 120-миллиметровый миномет по Новотошковскому.

На Донецком направлении боевики из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия били по поселку Луганское. Обстрелы украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы и вблизи шахты «Бутовка».

Как сообщал УНИАН, британца, который воевал на Донбассе за боевиков, приговорили к 5 годам тюрьмы.