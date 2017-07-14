Британца, который воевал на Донбассе за боевиков, приговорили к 5 годам тюрьмы

Британский суд впервые признал гражданина страны виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте в Донбассе. Суд в Манчестере приговорил британца Бенджамина Стимсона, который находился в составе вооруженных формирований самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы, передает Русская служба ВВС.

Судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть этого срока за признание вины. Судья постановил, что Бенджамин Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Британии.

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Бенджамин Стимсон прибыл в Москву в начале августа 2015 года. Оттуда при помощи людей, с которыми он познакомился в социальных сетях, британец переправился на Донбасс и присоединился к одному из отрядов самопровозглашенной "ДНР".

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Стимсон был задержан в аэропорту Манчестера в конце ноября 2015 года - как только он вернулся в Великобританию. Как сообщается в материалах дела, он был допрошен; в ходе досмотра его вещей спецслужбы обнаружили военную форму с нашивками "Новороссии".

В суде он утверждал, что не принимал участия в боевых действиях, а отправился в Донбасс с гуманитарной миссией.

Ранее сообщалось, что скандального прокремлевского пропагандиста Грэма Филлипса выдворили из здания британского парламента.