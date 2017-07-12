Украина инициирует вопрос по деоккупации Крыма на следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН - Елисеев

Украина готовит ряд инициатив к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН, в частности, по деоккупации Крыма.

Об этом в эфире программы "Ваша Свобода" сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, пишет Крым.Реалии.

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"Что касается Крыма: речь идет о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов для того, чтобы все-таки Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН, конкретно, которые будут касаться Крыма, в части его деоккупации", – сказал Елисеев.

Он также добавил, что вопросы Крыма и Донбасса – это "альфа и омега" в переговорах с международными партнерами.

Следующая, 72-я, сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 12 сентября.