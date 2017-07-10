Законопроект о реинтеграции Донбасса перенесут на осень - СМИ

Рассмотрение законопроекта о деоккупации и последующей реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса перенесут на осень из-за разногласий. Об этом сообщил источник в Администрации президента, передает LIGA.net.

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Как предполагалось, документ должны были рассмотреть сегодня на заседании СНБО. Однако, по данным собеседника, это не смогли сделать из-за разногласий по формулировкам законопроекта.

"Скорее всего, теперь закон отложат до осени", - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, 10 июля состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планируется рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса.

Секретарь СНБО Александр Турчинов недавно заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. По его словам, необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными Россией, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики в отношении их освобождения. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.

14 июня президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать. "Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной", - сказал Порошенко.

20 июня Порошенко по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что этот законопроект будет представлен международным партнерам Украины.