Порошенко: законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен международным партнерам

Президент Петр Порошенко заявляет, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен международным партнерам Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом сегодня в Вашингтоне.

Читайте такжеУ Порошенко заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса дает возможность введения миротворческой миссии«План деоккупации. Мы на сегодняшний день разрабатываем законопроект. Я хотел бы подчеркнуть, что у нас будет общественное обсуждение, должно быть учтено большинство точек зрения... Этот (законопроект - УНИАН) будет представлен нашим иностранным партнерам», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, СНБО представит на рассмотрение главы государства законопроект о восстановлении государственного суверенитета на Донбассе.

14 июня Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать.

«Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной», - сказал Порошенко.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. В частности, он отметил, что необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики по их освобождению.

Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 19 июня сообщил, что законопроект о реинтеграции Донбасса может быть зарегистрирован в парламенте в ближайшие дни.