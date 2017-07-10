Геращенко уточнила, когда СНБО рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко уточнила, что законопроект о реинтеграции Донбасса Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит в ближайшее время, но не сегодня. Об этом она написала в Facebook.

«Много вопросов по законопроекту о реинтеграции Донбасса. В ближайшее время этот законопроект будет обсуждаться на заседании СНБО, но это произойдет не сегодня. Работа над окончательным вариантом законопроекта, его текстом продолжается. Когда именно этот вопрос будет вынесен на СНБО - об этом проинформируют соответствующие структуры Совета нацбезопасности», - отметила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Геращенко во время выступления на «круглом столе» по вопросу реинтеграции Донбасса отметила: «Мы сегодня должны дискутировать о том, как вернуть эти территории. Как известно, экспертами СНБО с привлечением народных депутатов Украины был разработан проект закона о реинтеграции Донбасса. А в ближайшие даже часы, возможно, он будет обсужден на Совете нацбезопасности и обороны, и будет принято решение – то ли в таком варианте подается этот текст в парламент, то ли в него еще после дискуссии будут внесены изменения».