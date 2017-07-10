СНБО сегодня рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса – Геращенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время выступления на заседании круглого стола по вопросу реинтеграции Донбасса, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

"Мы сегодня должны дискутировать о том, как вернуть эти территории. Как известно, экспертами СНБО с привлечением народных депутатов Украины был разработан проект закона о реинтеграции Донбасса. А в ближайшие даже часы, возможно, он будет обсужден на Совете нацбезопасности и обороны, и будет принято решение – то ли в таком варианте подается этот текст в парламент, то ли в него еще после дискуссии будут внесены изменения. Я надеюсь, что также мы проведем дискуссию по тексту этого законопроекта и в рамках Минской платформы, которая существует в парламенте", - сказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 6 июля из источников УНИАН стало известно, что сегодня, 10 июля состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планируется рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса.

Как сказал собеседник агентства, заседание СНБО состоится под председательством президента Украины Петра Порошенко и запланировано на 10 июля, около 16.00, однако в расписании еще возможны изменения.

По его словам, в случае одобрения проекта закона на заседании СНБО его передадут президенту для внесения в Верховную Раду.

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Секретарь СНБО Александр Турчинов недавно заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. По его словам, необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными Россией, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики в отношении их освобождения. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.

14 июня президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать. «Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной», - сказал Порошенко.

20 июня Порошенко по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что этот законопроект будет представлен международным партнерам Украины.