Газпром не отказался от претензий к Киеву по поводу «газовой войны»

Просьба об арбитраже относительно транзита российского природного газа через территорию Украины, поданная ОАО «Газпром» в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в связи с так называемой январской газовой войной, по сей день не отозвана.

Как пишет еженедельник "Зеркало недели" (№ 9 (737) 14-20 марта), согласно имеющимся в распоряжении издания документам, ОАО «Газпром» еще 16 января, то есть до подписания 19 января газовых соглашений между НАК «Нафтогаз України» и ОАО «Газпром», обратился с просьбой об арбитраже в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Вид спора, как указано в просьбе об арбитраже, - «транзит российского природного газа через территорию Украины».

В заявленном требовании «Газпром» указывал на то, что между «Нафтогазом України» и «Газпромом» существует долгосрочный контракт об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 год и соответствующие дополнения к нему.

Согласно этим документам, по мнению «Газпрома», ответчик (НАК «Нафтогаз України») не только «не соблюдал юридических обязательств по транзиту природного газа через территорию Украины в Европу», но еще и изымал транзитный газ.

В Стокгольмском арбитраже «Газпром» просил, в частности, обязать ответчика возобновить и продолжать исполнение своих обязательств по оказанию услуг транзита истцу в соответствии с условиями долгосрочного контракта. Также признать изъятие отобранного газа длящимся нарушением долгосрочного контракта, обязать ответчика возвратить истцу отобранный газ (или его эквивалент) и взыскать понесенные истцом убытки.

Кроме того, «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж дополнительное письмо с уточнением исковых требований. Последний пункт в нем выражается цифрой в 100 тыс. евро.

В свою очередь, 6 марта «Нафтогаз» попросил ТПС отклонить просьбу «Газпрома» в связи с тем, что согласно арбитражным оговоркам, на которые ссылается российская сторона, на досудебное - мировое и взаимоприемлемое - разрешение спора между НАК «Нафтогаз України» и ОАО «Газпром» отведено 45 дней «с момента возникновения спора», только по истечении которых в случае, если согласие не достигнуто, возможно обращение к арбитражу.

При этом «Нафтогаз» подчеркивает, что заявленные «Газпромом» требования «являются необоснованными и категорически отвергаются «Нафтогазом» по процессуальным и формальным основаниям, а также по основаниям по сути». В документе также отмечается, что «Нафтогаз» сохраняет за собой право подать встречный иск против «Газпрома» в случае, если арбитражное производство будет продолжено.

Руководство НАК «Нафтогаз України», а также юристы компании пока категорически отказываются комментировать стокгольмский процесс, пишет газета.