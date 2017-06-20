Парубий раскрыл основные положения законопроекта об изменении формата АТО
По словам Парубия, сейчас идет дискуссия среди народных депутатов относительно основных положений законопроекта.
Возможность использования всех силовых подразделений, создание единого оперативного штаба, а также признание оккупированных территорий – основные положения законопроекта об изменении формата АТО на Донбассе.
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.
В частности, по словам Парубия, главными идеями и принципами законопроекта является:
- Создание законодательной базы, которая позволит использовать все силовые подразделения без ограничения демократических процедур. При этом Парубий отметил, что в 2014 году военное положение в Украине не ввели из-за необходимости проведения выборов – президентских, парламентских, местных, а потому единственным возможным вариантом был формат АТО. Одновременно законопроект об изменении формата АТО описывает компромиссный вариант и объединит как поклонников, так и критиков военного положения.
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- Создание единого оперативного штаба, который должен управлять не только всеми военными подразделениями, но и местными военными администрациями.
- Признание оккупированных территорий оккупированными территориями.
Именно за этими основными пунктами, по словам Парубия, сейчас идет дискуссия среди народных депутатов.