Парубий раскрыл основные положения законопроекта об изменении формата АТО

Возможность использования всех силовых подразделений, создание единого оперативного штаба, а также признание оккупированных территорий – основные положения законопроекта об изменении формата АТО на Донбассе.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

В частности, по словам Парубия, главными идеями и принципами законопроекта является:

- Создание законодательной базы, которая позволит использовать все силовые подразделения без ограничения демократических процедур. При этом Парубий отметил, что в 2014 году военное положение в Украине не ввели из-за необходимости проведения выборов – президентских, парламентских, местных, а потому единственным возможным вариантом был формат АТО. Одновременно законопроект об изменении формата АТО описывает компромиссный вариант и объединит как поклонников, так и критиков военного положения.

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- Создание единого оперативного штаба, который должен управлять не только всеми военными подразделениями, но и местными военными администрациями.

- Признание оккупированных территорий оккупированными территориями.

Именно за этими основными пунктами, по словам Парубия, сейчас идет дискуссия среди народных депутатов.