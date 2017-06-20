В Раде депутаты из "БПП" и "Самопомочи" пререкаются из-за львовского мусора

На пленарном заседании Верховной Рады произошла острая дискуссия между фракциями "Блок Петра Порошенко" и "Самопомич" насчет ситуации с вывозом мусора из Львова.

Читайте такжеМусорный кризис в Львове: Березюк объявил голодовкуКак передает корреспондент УНИАН, народный депутат Оксана Юринец ("БПП") заявила с трибуны парламента: "Хочу обратиться к представителям фракции "Самопомич". В единстве наша сила. И нам нужно спасти не Андрея Ивановича (мэра Львова Андрея Садового - УНИАН), а жителей и гостей города от мусора".

По ее словам, за три срока на посту мэра города Садовый не сделал ничего для решения этого вопроса. "За год со времени трагедии на Грибовичах Львовский городской совет потратил 350 млн грн на транспортировку мусора куда только можно, по всей Украине", - сказала депутат.

Юринец отметила, что "пиар на мусорной теме ни к чему не приведет.Есть эпизоды в политике, когда партийность и программы не важны, а важны чувства достоинства за себя и свой город".

Она призвала главу фракции "Самопомич" Олега Березюка прекратить объявленную 19 июня голодовку в Киеве и ехать в Николаев, ведь "его фракция не поддерживает ввоз мусора" в этот город.

После этого выступления представители от фракции "Самопомич" начали скандировать: "Позор!".

А народный депутат от этой фракции Ирина Подоляк, выступая с трибуны ВР, заявила, что "Самопомич" требует от президента и правительства немедленного решения вопрос строительства мусорного завода.

По ее словам, в предложения о строительстве полигона для утилизации твердых отходов есть угроза, потому что тогда начать свозить мусор со всей Украины, что неприемлемо.