Сыроид вслед за Березюком объявила голодовку из-за проблем с мусором во Львове

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила о начале голодовки в знак солидарности с председателем фракции "Самопомич" Олегом Березюком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сыроид сообщила с трибуны парламента.

Обращаясь к народным депутатам, она сказала, что многие из них обесценивают поступок Березюка, "почему вам трудно оценить поступок достоинства, потому что вам не хватает собственного достоинства".

По словам Сыроид, народные депутаты "врут с того момента, когда сказали, что будут жить по-новому, а на самом деле просто оседлали старые схемы".

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По ее убеждению, за реформами, которые обещает нынешняя власть, "скрываются перераспределения потоков".

Как сказала Сыроид, сегодня "вы намерены обсуждать деоккупацию украинской территории с оккупантом. Может, это новая мода ведения войны?».

"Я хочу сегодня поддержать Олега Березюка, и я присоединюсь к нему, я буду рядом с ним голодать для того, чтобы попытаться защитить людей от вашего произвола", - сказала Сыроид.

Она также призвала львовян объединить свои усилия и обратиться к президенту с просьбой уволить "председателя областной администрации, который выполнял и издавал преступные приказы, унижая достоинство львовян".

Напомним, что председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк вчера объявил о начале голодовки из-за мусорного кризиса в Львове.

«Протестуя против издевательства над людьми, унижения, лжи, протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы, толерантны к власти, потому что верят в государство и хотят его видеть, а это государство в лице центральной власти над ними издевается цинично, и требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве, я как человек, врач и народный депутат Украины, принял экстраординарное для себя решение... Я объявляю голодовку», - сказал он.

Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года.