Порошенко: Гельмут Коль сделал бесценный вклад в укрепление европейского единства
Порошенко выразил соболезнования немецкому народу.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что бывший канцлер Германии Гельмут Коль сделал неоценимый вклад в укрепление европейского единства.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
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"Искренние соболезнования немецкому народу в связи с невосполнимой утратой человека-эпохи Гельмута Коля, лидера, который сделал бесценный вклад в укрепление европейского единства и преодоление шрамов Холодной войны", - написал президент.
Как сообщал УНИАН, Коль умер в возрасте 87 лет. Коля называли «архитектором» воссоединения Германии.
Он дольше всех в истории современной Германии занимал пост канцлера - с 1982 по 1998 год - и был движущей силой по введению единой европейской валюты евро, убедив немецких скептиков отказаться от марки.