Умер легендарный Гельмут Коль - один из инициаторов объединения Германии

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет, сообщает Bild.

"Бывший канцлер Гельмут Коль умер в своем доме в Людвигсхафене утром", - пишет издание.

Коль был канцлером ФРГ с 1982 по 1998 год и таким образом стал единственным немецким политиком, который занимал эту должность четыре срока подряд.

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Во главе ФРГ Коль сыграл значительную роль в процессе объединения Европы и Германии и в прекращении холодной войны.

Коль был прикован к инвалидной коляске после неудачного падения в 2008 году.

Напомним, в прошлом году в Кельне на 55-м году жизни скончался бывший министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.