"Это явка с повинной": Порошенко о попытках России блокировать создание трибунала по MH17

Российская власть блокированием создания трибунала по катастрофе MH17 фактически признала свою вину в трагедии. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Читайте такжеКатастрофа MH17: журналист показал лица российских военных, перевозивших "Бук" на Донбасс (фото)

Слова Порошенко цитирует в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. "Сегодня РФ блокирует создание трибунала относительно сбития самолета MH17. Это явка с повинной", - говорится в его сообщении.

Сегодня РФ блокирует создание трибунала относительно сбития самолета MH17. Это явка с повинной. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 9, 2017

Ранее спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что инициатива создать международный трибунал по катастрофе малазийского «Боинга-777» МН17 является «вмешательством» во внутренние дела РФ.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

В конце сентября 2016 года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные результаты расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», из которого сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайский, который находится под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.