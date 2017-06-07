В Совфеде инициативу создания трибунала по МН17 назвали "вмешательством" во внутренние дела России

Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что инициатива создать международный трибунал по катастрофе малазийского «Боинга-777» МН17 является «вмешательством» во внутренние дела РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала на парламентских слушаниях.

По словам Матвиенко, в качестве инструмента политического, экономического давления и вмешательства во внутренние дела РФ все чаще используются решения международных судов.

«В качестве попытки вмешательства можно расценивать и инициативы создания международного трибунала по делу о крушении малазийского «Боинга» на Донбассе. Затеянное в политических целях расследование Международного уголовного суда о событиях 2008 года в Южной Осетии, признание незаконным воссоединение Крыма с Россией сделали невозможным участие нашей страны в Римском статуте МУС», - сказала Матвиенко.

Она заявила, что «принципиальная позиции России – не вмешиваться в чужие дела самим», но и не позволять вмешиваться другим в дела России и ее союзников.

Матвиенко отметила, что уже возникла идея по аналогии с антикоррупционной экспертизой законопроектов проводить анализ принимаемых норм на уязвимость для внешних воздействий – «суверенную экспертизу». В частности, важным элементом противодействия она назвала принятие федерального конституционного закона о наделении Конституционного суда правом признавать невозможным к исполнению в России решений международных судов, если они противоречат Конституции РФ.

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«Реальностью нашего времени стали гибридные войны, цель которых проста – подрыв суверенитета государств, подчинение их внутренней и внешней политики. Фактически, это то же завоевание, но без военных операций», - сказала она.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В конце сентября 2016 Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные результаты расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», из которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайский, находящийся под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей назвали «предварительными».