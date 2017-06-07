Климкин постоянно информирует Францию и ФРГ о сознательной дестабилизации Россией ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что постоянно информирует коллег из Франции и Германии о сознательной дестабилизации Россией ситуации в Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в Киеве.

"Сегодня мы особо остановились на том, какова ситуация на Донбассе. Мы имеем реальное ухудшение ситуации с большим количеством обстрелов, и у нас много раненых. Таким образом, Россия сейчас сознательно дестабилизирует ситуацию", - подчеркнул Климкин.

Читайте такжеЕврокомиссар ознакомился с последствиями обстрелов боевиков в Широкино

"Я нахожусь в постоянном контакте и с моими коллегами. Я имею в виду именно французских и немецких друзей по "нормандскому формату ". Вчера вечером я имел детальную беседу с министром иностранных дел Франции (Жан-Ив Ле Дрианом - УНИАН) для того, чтобы перебить эту сознательную эскалацию ситуации со стороны России ", - подчеркнул Климкин.

"Поэтому будем делать все возможное, чтобы вернуть ситуацию к меньшей эскалации в сфере безопасности и к возможности достичь прогресса в освобождении заложников", - подытожил глава украинского МИД.