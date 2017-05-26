Климкин рассказал о предстоящих переговорах с Францией и Германией без России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что необходимо ввести в курс дела команду президента Франции Эммануэля Макрона для дальнейшей работы «нормандской четверки». Об этом руководитель МИД сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

Читайте такжеМеркель созывает лидеров стран "нормандской четверки" на саммит - СМИКлимкин напомнил, что недавно президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также имел очень содержательную беседу с Макроном.

«В ближайшие дни будут происходить контакты с командой Макрона и, конечно, контакты в трехстороннем формате», - сказал Климкин.

В этой связи он отметил, что украинская сторона планирует на встречах с представителями новой команды президента Франции «полностью ввести их в курс дела, чтобы мы были едины и имели общую позицию не только на политическом уровне, но и на уровне деталей».

«Поскольку мы говорим в первую очередь о безопасности, в первую очередь об освобождении наших заложников, но говорим и о логике «дорожной карты». Как только мы это закончим, будем продвигаться дальше», - подчеркнул министр.

Также, как утверждает глава украинского внешнеполитического ведомства, он уже поздравил нового министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана с назначением на должность.

«Я его конечно поздравил, но также говорю, что в ближайшие дни будет очень детальная содержательная беседа по всем вопросам. В первую очередь, того, что касается нашего взаимодействия в рамках «нормандского формата», но также и других вопросов», - отметил Климкин.

«Вы знаете, что он был министром обороны. Это тот министр, который предотвратил продажи «Мистралей», то есть человек, который понимает Украину, и которая имеет особые чувства, и знает, что такое ценности», - подчеркнул министр.

Климкин выразил убеждение, что после встречи с Ле Дрианом будут встречи и в трехстороннем формате с участием министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Он сказал, что соответствующая идея на повестке дня.

Что касается возможности проведения встречи в «нормандском формате» в полном формате с участием России, глава украинского МИД подчеркнул, что сначала нужно согласовать позиции с Францией и Германией.

Кроме того, по его мнению, саммит лидеров стран «Большой семерки», который в эти дни будет проходить в городе Таормина на Сицилии, должен дать толчок для дальнейшей работы «нормандской четверки».

«Как раз сейчас происходит ряд контактов, над которыми мы тоже работаем... Мы знаем об обсуждениях, которые происходят, которые состоялись вчера и будут происходить завтра во время встречи «Большой семерки», и это тоже поможет придать импульс», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 24 мая президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора высказались за активизацию работы в «нормандском формате» и скоординировали позиции накануне саммита «Большой Семерки».