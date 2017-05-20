"Трамп должен понять - Путин не является другом", - The New York Times об интервью с Яценюком

Лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк во время визита в Вашингтон заявил, что «Трамп должен понять - Путин не является другом». «Вмешательство России в выборы в Соединенных Штатах, как и во Франции, Нидерландах и других европейских странах, - должно дать понять, какова реальная цель Путина. Он хочет поджечь весь дом свободного мира, разделить всех», - цитирует Яценюка американское издание The New York Times.

В статье Питера Бейкера речь идет о разговоре с Яценюком во время его визита в Вашингтон на этой неделе.

Автор статьи подчеркивает, что Яценюк прибыл в США с «миссией убедиться, что Украина не забыта».

Как отмечает издание, он встретился на этой неделе с Фионой Хилл, топ-советником Белого дома по вопросам России, и Андреа Томпсоном, советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса: «На Капитолийском холме он встретился с законодателями, такими как сенатор Тед Круз, республиканец из Техаса. Он также встретился с господином Обамой».

Питер Бейкер подчеркивает, что сейчас очень важный момент для Украины, «когда господин Трамп в пятницу отправляется в свой первый зарубежный визит в качестве президента»: «После остановки на Ближнем Востоке и в Ватикане, президент отправится в Брюссель для встречи с другими лидерами НАТО, прежде всего европейцами, которые в последние годы держат линию фронта против российских «авантюр».

«Партнеры почувствовали облегчение, когда президент не отменил санкции против России, как он раньше предполагал, и наконец прекратил свою критику в адрес НАТО, заявив, что альянс «не устаревший», как он заявлял лишь несколько месяцев назад», - говорится в статье.

Яценюк также отмечает о решении господина Трампа не ослаблять санкции и говорит, что его встречи с представителями администрации на этой неделе были обнадеживающими. «Мы идем согласно повестке дня», - сказал он.

По словам Яценюка, президент Трамп должен понять: «Путин не является другом».

«Мне кажется, президенту Трампу нужно получить лучшее понимание того, кем Путин является на самом деле. Его очень важно понимать. Он враг моей страны. Но он очень умный «политический хищник». И его главная цель состоит в том, чтобы обыграть президента Трампа», - цитирует Яценюка The New York Times.

Яценюк хочет, чтобы Трамп видел Путина так, как его видит он. «Я не считаю, что США и Россия могли бы наладить отношения. Вы не просто по разные стороны - вы в разных мирах. Вы были, есть и будете противниками. Вы придерживаетесь ценностей свободного мира. Он придерживается ценностей диктатуры и автократии».