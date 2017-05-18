Яценюк встретился с парламентариями Канады (фото, видео)

В четверг, 18 мая, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время визита в Оттаву встретился с членами Парламента Канады.

В этот день канадские парламентарии присоединились к празднованию Дня вышиванки.

Арсений Яценюк подчеркнул, что несколько лет назад "украинский народ начал борьбу за свое достоинство и свободу": "Эта борьба продолжается".

"Народ Канады стоял и стоит с украинским народом плечо к плечу. Это украинский народ действительно понимает и чувствует", - сказал он.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что перед Украиной все еще стоят сверхсерйозные вызовы: Россия незаконно аннексировала Крым, российские войска до сих пор находятся в Донецке и Луганске, и президент Путин не хочет восстановления территориальной целостности Украины".

"Убежден, что РФ несет угрозу безопасности Украины, Канады и всего свободного мира", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что так называемая политика замолчивания "много стоила для Грузии, для Украины, Приднестровья - для целого ряда стран": "И больше всего для моей страны, ведь до сих пор растет количество погибших, обстрелы не прекращаются. Несколько дней назад мы потеряли четырех мирных жителей, поэтому количество жертв среди мирного населения тоже растет".

"Но несмотря на это, мы - единственная страна в Европе, которая борется против регулярной российской армии, и мы сдержали Россию", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" обратился к парламентариям: "Мы очень ценим поддержку правительства Канады и вашего народа в том, чтобы сделать украинскую армию сильнее и эффективнее. Мы показали всем, что мы с Канадой не только партнеры, а близкие друзья".