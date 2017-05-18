Дело о госизмене Януковича: прокуратура хочет допросить в суде экс-премьера Яценюка

Сторона обвинения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича планирует допросить в судебном заседании в качестве свидетеля бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, который на момент Революции Достоинства возглавлял партию “Народный фронт” и имел непосредственные встречи с бывшим президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил прокурор Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Руслан Кравченко, отвечая на вопрос, планируется ли допрос в суде Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.

“Яценюк да. Яценюк был допрошен в качестве свидетеля во время осуществления досудебного расследования. Кличко и Тягнибок не допрашивались как свидетели, потому что они не владеют информацией, которая является полезной для досудебного расследования в отношении данного преступления. В суд будет вызывать только Яценюк”, - сказал Кравченко.

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При этом он отметил, что всего сторона обвинения планирует допросить 150 свидетелей по делу.

Как сообщал УНИАН, сегодня Оболонский районный суд Киева перенес на 29 мая подготовительное заседание по уголовному производству о совершении Януковичем государственной измены.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Кравченко заявил в суде, что прокуратура просит суд назначить рассмотрение по существу дела против экс-президента в форме специального судебного заседания.