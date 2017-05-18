ГПУ, СБУ и МВД просят разобраться с вовлечением воинов АТО в "фейковую" кампанию

Генеральная прокуратура Украины, Министерство внутренних дел, а также Служба безопасности Украины должны разобраться, кто является автором и исполнителем провокаций по вовлечению ветеранов антитеррористической операции в кампанию по распространению «фейков». Об этом заявил журналистам глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, член фракции Радикальной партии в парламенте Сергей Рыбалка.

​По его словам, уже не первый месяц продолжается системная информационная кампания против него, основой которой являются «фейковые» факты, манипуляции с заявлениями депутатов и экспертов, домыслы и псевдорасследования.

​«Одной из версий того, кому это может быть выгодно, является операция российский спецслужб, которые, заручившись поддержкой влиятельных олигархических групп в Украине, пытаются расшатать ситуацию в нашей стране. Для этого на «фейковых» митингах используются реальные ветераны АТО, общественные активисты, требования которых основаны на неправдивых, выдуманных материалах в СМИ», - отметил С. Рыбалка.

​В качестве примера он привел кампанию против него лично, которая основана на якобы имеющемуся у его или его семьи заводу по производству снэковой продукции в Липецке (Россия). На основании «фейковой» публикации о таком заводе накануне здание финкомитета пикетировали около 50 участников АТО.

​«Факт, есть или нет у меня или у моей семьи фабрика в Липецке, можно проверить, просто посмотрев на учредителей этой компании в интернете и сличив ее сайт и сайт другого украинского предприятия, к которому семья Рыбалки не имеет никакого отношения. Более того, это прямой, основной конкурент бизнеса моей семьи», - отметил С. Рыбалка.

​«Я бы хотел, пользуясь случаем, обратиться к Генеральному прокурору, главе СБУ и Министру внутренних дел с тем, чтобы они провели проверку и выяснили, кто стоит за этими провокациями, которыерасшатывают ситуацию изнутри. Кто привлекает к «фейкам» уважаемых людей, воинов АТО, используя их, вводя их в заблуждение», - добавил глава финкомитета Рады.

​Он отметил, что пригласил пикетировавших комитет ветеранов в свой кабинет и объяснил заказной характер кампании, а также рассказал им, как их используют российские спецслужбы и украинские олигархи. «Многие изменили свою точку зрения на мою деятельность», - сказал СРыбалка.

​«Мы видим, что идет война, мы видим, что российские спецслужбы при поддержке олигархов из Украины хотят расшатать ситуацию, в том числе отвлечь мое внимание, внимание фракции Радикальной партии от тех законопроектов, от тех важных тем, которыми мы должны заниматься, чтобы наша страна стала лучше, чтобы наши люди жили лучше», - подытожил глава финкомитета Рады.

​Ранее народный депутат от фракции «Самопомощь» Роман Семенуха обнародовал на своей странице в Facebook заявление, согласно которому его комментарий о снятии неприкосновенности был вырван из контекста и использован в дискредитационной кампании против С. Рыбалки.