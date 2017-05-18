Международные партнеры ждут от Украины последовательности и предсказуемости в экономической политике - Яценюк

В среду, 17 мая, в рамках визита в Вашингтон лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк встретился с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном, передает пресс-служба НФ.

Отмечается, что в интервью журналистам по итогам встречи лидер "Народного фронта" отметил, что миссия МВФ только прибыла в Киев для мониторинга выполнения программы. Он подчеркнул, что на сегодня впервые в истории Украины выполнено четыре программы сотрудничества с Фондом: «Дальше политическому классу надо взять на себя ответственность и дальше двигать реформы. Последовательность в нашей экономической политике – это то, чего от нас ожидают наши партнеры. Последовательность и предсказуемость».

Яценюк отметил, что упреки популистов относительно сотрудничества Украины с МВФ не соответствуют действительности: «МВФ от Украины ничего не требует. Это не та организация, которая хочет заставить Украину быть успешной экономикой. Все зависит от Украины. МВФ предлагает свою помощь. И есть очень конкретные цифры и факты, что произошло в результате нашего сотрудничества с Международным валютным фондом».

«Благодаря тому, что делал мой правительство и продолжает делать нынешнее правительство, золотовалютные резервы страны выросли с $5 миллиардов почти до $18. Когда я стал Премьер-министром, на счетах правительства было $10 тысяч, а когда ушел – $4 миллиарда. Инфляция была почти 50%, а сегодня составляет 12%. Курс (доллара) достигал 40 гривен, а сегодня находится на стабильной отметке 26 гривен», - подчеркнул он.

В стране, по его словам, был «банкопад», однако сейчас банковская система стала более стабильной, «банки стали держать нормальный уровень финансовой позиции, стало не страшно отдавать деньги в банки».

«Повысили заработную плату учителям, врачам, вдвое увеличили минимальную заработную плату, армия финансируется. Это все реальные вещи, которые стали возможны исключительно благодаря тому, что мы три года сотрудничаем с МВФ, Всемирным банком, США и ЕС», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Яценюк подчеркнул, что теперь необходимо дальше развивать экономику, принимать законы, направленные на экономический рост страны. В частности, отметил он, речь идет о пенсионной реформе. Представленный сегодня Премьер-министром Украины проект этой реформы, подчеркнул лидер «Народного фронта», «заслуживает очень серьезного внимания со стороны членов Парламента»: «Базово пенсионная реформа заслуживает поддержку».

Он также остановился на вопросе внедрения рынка земли в Украине: «70% населения против введения рынка земли. Но только потому, что они не знают, что собираются ввести. И потому Правительство, Президент и Премьер-министр должны четко объяснить народу Украины, в чем суть земельной реформы. Суть земельной реформы – чтобы человек стал хозяином на своей земле, а не чтобы эту землю у нее отобрали и по дешевке продали».

Еще один блок обсуждаемых вопросов, по словам лидера «Народного фронта», – это приватизация государственных предприятий. Он напомнил, что правительство под его руководством пять раз вносил в Парламент законопроект о приватизации, однако тогда его не удалось принять «в силу политического напряжения между несколькими фракциями»: «Надеюсь, что сейчас наконец будет принят закон, который даст возможность оставить стратегические объекты в государственной собственности, и навести там порядок в государственном управлении. А другое продать, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места».

Во время визита в Вашингтон, который начался 15 мая, Яценюк провел встречи с советником Президента США по вопросам Европы и России Фионой Хилл, советником по вопросам национальной безопасности Вице-президента США Андреа Томпсон, помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джоном Гефферном, заместителем помощника Госсекретаря США Бриджет Бринк, бывшим Президентом США Бараком Обамой и экс-Вице-президентом США Джозефом Байденом, сенаторами США. Лидер «Народного фронта» также выступил в Heritage Foundation и Американском институте предпринимательства.