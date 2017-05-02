Выборы на оккупированном Донбассе будут возможны, когда Украина получит доступ к своей границе - Меркель

Германия выступает за обеспечение доступа Украины к своей границе, после чего станет возможным проведение местных выборов на Донбассе. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Мы, конечно, хотим обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе. Это тоже часть Минских договоренностей, и затем уже обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов», - сказала Меркель.

Она подчеркнула, что этого еще не достигли, но это не означает, что можно забыть про существующие договоренности и заключения новых соглашений.

«Проблема не в заключении соглашения, а в выполнении данного соглашения. В этом ключ к решению», - сказала Ангела Меркель.