"Нормандский формат" продолжит работу после выборов во Франции

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Путин высказались за продолжение работы «нормандского формата» после выборов во Франции. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом лидеры сказали на пресс-конференции в Сочи.

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«Наша последняя телефонная беседа в рамках «нормандского формата» была очень важным разговором. Мы договорились, чтобы продолжить этот формат даже после президентских выборов (во Франции)», - сказала Меркель.

Она подчеркнула, что это очень трудный процесс, в котором наблюдались «откаты назад».

С таким мнением согласился и президент РФ.

«Мы говорили о ситуации в Украине, которая вызывает серьезную озабоченность. Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте, как и другими участниками «нормандского формата». Как вы знаете, последний разговор состоялся 17 апреля», - сказал Путин.

«Нормандская четверка», несомненно, должна и впредь заниматься урегулированием украинского кризиса, то есть работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в последнем телефонном разговоре», - добавил он.

*** В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 24,01 процента. Его основной соперник, кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен - 21,3 процента голосов. Второй тур состоится 7 мая.