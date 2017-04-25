Прямого эфира не будет: сайт ПАСЕ не покажет обсуждение скандальных действий Аграмунта
Трансляции заседания ПАСЕ не будет.
Прямой трансляции публичного обсуждения действий президента Парламентская ассамблея Совета Европы Педро Аграмунта, отставки которого требует ряд депутатов, на сайте ПАСЕ не будет.
Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете Европы, обсуждение смогут отследить только присутствующие в сессионном зале журналисты, которых пригласили в галерею для прессы.
«Журналисты, включая представителей телеканалов, приглашаются наблюдать (за обсуждением) с галереи для прессы. Вебкаста (трансляции на сайте) не будет», - проинформировали в СЕ.
Как известно, заседание сессии ПАСЕ всегда транслируются в прямом режиме на сайте организации.
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Как сообщал УНИАН, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию.
В свою очередь, Аграмунт заявил, что его поезда в Сирию была «ошибкой», и извинился. Однако, когда депутаты стали требовать его отставки, объявил перерыв, после чего в зал не вернулся.
Ожидается, что в 13.00 на заседании ПАСЕ начнется публичное обсуждение действий Аграмунта в связи с его поездкой в Сирию.
Сегодня заседание ПАСЕ началось в отсутствие Аргамунта.