Геращенко о позиции украинской делегации: Аграмунт представляет Путина и Асада, а не ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы выступает за отставку Педро Аграмунта с должности президента ПАСЕ из-за его поездки с российской делегацией в Сирию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Ирина Геращенко.

Аграмунт отказывается добровольно уйти в отставку в связи с поездкой с российской делегацией в Сирию. "Вместо этого, рассказывает, что он наивный и целомудренный, которого обманули и ввели в заблуждение коварные и подлые русские, что он не знал, куда, зачем и с кем летит, и что там не должно было быть СМИ, и что летал как испанский сенатор, а не президент ПАСЕ", - отметила она.

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По словам Геращенко, "депутаты его прямо спрашивают: возможно, пусть тогда он остается испанским сенатором, а не президентом ПАСЕ. Но Аграмунт хочет быть именно президентом ПАСЕ (за исключением тех дней, когда он приватно дружит с российскими депутатами)".

Геращенко также отметила, что Аграмунт "традиционно сбежал", когда она стала его спрашивать об отношении к ситуации на Донбассе, где вчера погибли и были ранены невооруженные представители миссии СММ ОБСЕ.

Как отметила Геращенко, украинская делегация всегда стояла на позиции отстаивания принципов ПАСЕ. "Мы не выступаем против сенаторов, какую бы фамилию они не носили, как частного лица. Но мы протестуем против нарушения принципов ПАСЕ, мы возмущены этими попытками россиян дистанционно уничтожить ПАСЕ как авторитетную международную организацию и нескрываемым подыгрыванием в этих сценариях президента ПАСЕ", - заявила она.

Геращенко выразила уверенность, что Аграмунт должен нести политическую ответственность за свои действия. "Извинением, что его обманули, - здесь вряд ли можно обойтись, тем более такой опытный политик вряд ли может играть роль наивного сенатора", - отметила она.

Также Геращенко рассказала, что было интересно послушать дебаты на группе ЕРР после побега Аграмунта. По ее словам, все шокированы лицемерием президента ПАСЕ .

"И я просто горжусь украинско делегацией, которая первой в этом обществе, которое типа прозревает после ужасного поступка президента ПАСЕ, неоднократно поднимала вопрос, что Аграмонт откровенно топчется и чихает на принципы ПАСЕ", - подчеркнула член украинской делегации.

"Аграмунт представляет Путина и Асада, а не ПАСЕ - такова наша позиция", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов.

Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были наложены на нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма.