Скандал вокруг визита Аграмунта в Сирию: президента ПАСЕ нет на заседании

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, отставки которого вчера требовали некоторые депутаты, отсутствует на заседании сессии организации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, Аграмунт отсутствует в зале со вчерашнего дня после того, как большинство депутатов призвали его подать в отставку из-за визита в марте в Сирию вместе с делегацией российских депутатов.

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Депутаты ПАСЕ также настаивали на том, чтобы рассмотрение этого вопроса было внесено в повестку дня.

В свою очередь Аграмунт заявил, что его поезда в Сирию была «ошибкой», и извинился. Однако, когда депутаты потребовали его отставки, объявил перерыв, после чего в зал не вернулся.

Ожидается, что в 13.00 на заседании ПАСЕ начнется публичное обсуждение действий Аграмунта в связи с его поездкой в Сирию.