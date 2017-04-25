Скандал вокруг визита Аграмунта в Сирию: президента ПАСЕ нет на заседании

11:40, 25 апреля 2017
Политика
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Аграмунт отсутствует в зале со вчерашнего дня.

Аграмунта в зале нет / facebook.com/iryna.gerashchenko

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, отставки которого вчера требовали некоторые депутаты, отсутствует на заседании сессии организации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, Аграмунт отсутствует в зале со вчерашнего дня после того, как большинство депутатов призвали его подать в отставку из-за визита в марте в Сирию вместе с делегацией российских депутатов.

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Депутаты ПАСЕ также настаивали на том, чтобы рассмотрение этого вопроса было внесено в повестку дня.

В свою очередь Аграмунт заявил, что его поезда в Сирию была «ошибкой», и извинился. Однако, когда депутаты потребовали его отставки, объявил перерыв, после чего в зал не вернулся.

Ожидается, что в 13.00 на заседании ПАСЕ начнется публичное обсуждение действий Аграмунта в связи с его поездкой в Сирию.

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Теги: #визит Аграмунта в Сирию#президент ПАСЕ