15 нардепов и 4 министра высказались в суде за взятие Мартыненко на поруки

15 народных депутатов и 4 министра из состава правительства высказались за взятие на поруки бывшего нардепа Николая Мартыненко, которого обвиняют в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие личные заявления народные депутаты от "Народного фронта" и члены правительства сделали сегодня поздно вечером на заседании Соломенского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно избрания меры пресечения Мартыненко в виде ареста. Среди заявителей - один из заместителей председателя ЦИК.

Как сообщал УНИАН, Соломенский райсуд рассмотрит ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения Мартыненко, который подозревается в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

САП требует избрания Мартыненко меры пресечения в виде содержания под стражей 60 дней с альтернативой внесения залога в 300 млн грн.

Мартыненко 20 апреля было вручено уведомление о подозрении.

Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», должностных лиц «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH», а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, было совершено растрату средств ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн. долл. путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП «Востгок» через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

В дальнейшем указанные средства перечислены со счетов компании Steuermann на счета офшорных компаний «Wargrave trading LLP» и «Dallas Fuel SA», после чего руководителями и участниками преступной организации развернута на собственную пользу.