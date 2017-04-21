Суд над Мартыненко: защите отказали в отводе судьи Бобровника

Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты экс-депутата Николая Мартыненко в отводе следователя-судьи Александра Бобровника, который должен избрать ему меру пресечения по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня вечером огласила судья Соломенского райсуда Ада Пиденко.

«Суд, рассмотрев ходатайство Черезова Игоря Юрьевича, заслушав участников процесса, считает, что оснований для удовлетворения отвода следователя-судьи Бобровника Александра Викторовича нет. Решение суда обжалованию не подлежит», - говорится в решении суда.

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Как сообщал УНИАН, Соломенский райсуд рассматривает сегодня ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения Мартыненко и первому заместителю председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергею Переломе.

Их обоих 20 апреля задержали детективы НАБУ по подозрению в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Задержание состоялось в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и о нанесении ущерба ОАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 млн грн.

Ранее сегодня во время судебного заседания сторона защиты заявила отвод следователю-судье Соломенского райсуда Киева Александру Бобровнику. Адвокаты задержанных выразили сомнение в беспристрастности этого судьи.