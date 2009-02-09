Ющенко про "Фаину", ее владельца, Украину, разведку и мафию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высоко оценил роль Украины в освобождении судна «Фаина» с пиратского плена.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье вечером.

“Украина продемонстрировала, что это полноценное государство, которое может постоять за своих граждан, которое через международных партнеров может решить самые сложные вопросы, касающиеся судьбы наших граждан”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Во время интервью Глава государства рассказал о ходе переговоров, которые осложнялись тем, что им приходилось вести не с публичной властью государства, а “с мафией, живущей по своим законам”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что переговоры приходилось начинать четыре раза практически с нуля, поскольку каждый раз они сталкивались с разными проблемами. В том числе на одном из таких этапов состоялось вмешательство в переговорный процесс международной мафии.

Президент дал высокую оценку роли внешней разведки Украины, МИД и СБУ, а также поблагодарил владельцев судна “Фаина”.

Кроме того, по словам В.ЮЩЕНКО, на протяжении всего переговорного периода Украина через посредников обеспечивала моряков всем необходимым.