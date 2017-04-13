Рада легализует работу частных детективов

Верховная Рада Украины приняла закон «О частной детективной (розыскной) деятельности» (№3726). Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 261 народный депутат из 344, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как отмечается в пояснительной записке, по неофициальным данным, сейчас во всех регионах Украины работает несколько тысяч частных детективов и частных детективных агентств. Закон позволит легализовать этот вид деятельность и вывести ее из тени, поставив под надлежащий контроль государства.

Законом устанавливается, что субъекты частной детективной (розыскной) деятельности осуществляют детективную деятельность на всей территории Украины, если иное не предусмотрено международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины или законодательством иностранного государства.

Субъектами частной детективной деятельности, согласно этому закону, являются частные детективы и объединения частных детективов. Они на платной договорной основе оказывают детективные услуги клиентам с целью защиты их законных прав и интересов.

В то же время субъекты частной детективной деятельности не имеют права осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, отнесенные законом к исключительной компетенции оперативных подразделений.

Частным детективом может быть гражданин Украины, достигший 21 года. Он должен владеть государственным языком, иметь высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования не менее трех лет, пройти соответствующее обучение с целью осуществления частной детективной (розыскной) деятельности и получить в установленном законом порядке свидетельство о праве на занятие частной детективной деятельностью.

Частный детектив не может быть служебным или должностным лицом органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных или судебных органов власти.

Свидетельство о праве на занятие частной детективной деятельностью выдается территориальными органами Национальной полиции с учетом требований, установленных этим законом.

Нацполиция обеспечивает ведение Единого реестра субъектов частной детективной (розыскной) деятельности, которые, согласно этому закону, вступили в права на занятие частной детективной деятельностью в Украине, с целью сбора, хранения, учета и предоставления достоверной информации об их численности и персональном составе, организационных формах деятельности.

Контроль соблюдения субъектами частной детективной деятельности требований законодательства осуществляет Национальная полиция через свои территориальные органы. Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.