В полиции рассказали, что следователи по делу убийства Шеремета обратились к 14 странам

Национальная полиция сообщила, что для расследования убийства журналиста Павла Шеремета правоохранители направили международно-правовые поручения в 14 стран. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, как сообщает "Радио свобода".

Он отказался прогнозировать сроки завершения расследования, отметив, что ожидаются ответы от нескольких стран относительно международно-правовых поручений от Украины.

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«Пока мы не получили информацию, думаю, будет неуместно и излишне говорить, в какие страны и относительно чего направлено поручение», – указал Вакуленко.

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинская власть квалифицирует гибель журналиста как умышленное убийство.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х – 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии – «Первого канала». Последние пять лет жил в Киеве, работал в «Украинской правде», а также на радио «Вести».