В конкурсе на пост аудитора НАБУ хочет принять участие экс-прокурор из США, которая посадила Лазаренко

Бывший американский прокурор Марта Борщ согласилась участвовать в конкурсе кандидатур от Верховной Рады на должность члена комиссии по проведению аудита деятельности Национального антикоррупционного бюро, а гендиректор Европейского управления борьбы с мошенничеством Джованни Кесслер и бывший испанский прокурор Карлос Кастресана еще не определились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сообщил председатель комитета Егор Соболев.

Он напомнил, что на предыдущем заседании было принято решение предложить Кастресане, Кесслеру и Борщ принять участие в соответствующем конкурсе.

"Я к ним обратился с официальными письмами. Сообщил им, что мы считаем их очень хорошими специалистами, и спросил, не согласились ли бы они принять участие в конкурсе на избрание аудитора антикоррупционного бюро", - сказал Соболев.

Депутат сообщил, что на сегодняшний день четкий ответ дала только Борщ. Соболев напомнил, что это прокурор из США, которая поддерживала обвинение по делу экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

"Она прислала официальный ответ, что будет рада принять участие в таком конкурсе", - сообщил председатель комитета и констатировал, что "один кандидат у нас уже есть".

В то же время, по словам Соболева, Кесслер выразил удивление по поводу ситуации, сложившейся с назначением аудитора НАБУ.

"Он не дал официального ответа. Хотя коллеги из Представительства Еврокомиссии считают, что он согласится в итоге участвовать в конкурсе. Но официального решения нет", - сказал парламентарий.

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Также Соболев отметил, что Кастресана пока не дал никакого ответа. Соболев напомнил, что Кастресана - испанский прокурор, который был руководителем международного трибунала в Гватемале.

"Этот трибунал заключил в тюрьму за коррупцию президента, большинство парламента, и сейчас уже взялся за руководителей крупнейших государственных предприятий, которые были пойманы в этих коррупционных процессах", - отметил Соболев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить представителя в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, однако депутаты не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность.

21 марта ВР снова не смогла назначить аудитора НАБУ от парламента. Ни заместитель генерального инспектора Департамента юстиции США Роберт Сторч, кандидатуру которого одобрил профильный комитет ВР, ни Найджел Браун, кандидатуру которого позже выдвинули фракции "Народный фронт" и «БПП», не набрали необходимого количества голосов депутатов для утверждения на этой должности.

Сегодня, 5 апреля, антикоррупционный комитет Верховной Рады объявил о проведении нового конкурса на должность аудитора НАБУ от парламента. Заявки на участие будут приниматься до 3 мая.