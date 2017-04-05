Антикоррупционный комитет ВР объявил новый конкурс на должность аудитора НАБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции объявил о проведении нового конкурса на должность аудитора НАБУ от парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании профильного комитета.

По словам главы антикоррупционного комитета Егора Соболева, заявки для участия в новом конкурсе будут приниматься до 3 мая.

"Требования выписаны в законе ... Решение обнародовать на сайте комитета, в "Голосе Украины" и, как обычно, сообщить в зарубежные представительства государств, которые предоставляют техническую помощь Украине в сфере противодействия коррупции", - сказал он.

Соболев также напомнил, что в конкурсе могут участвовать "граждане всех государств, которые имеют опыт работы в международных иностранных судах, прокуратуре или органах обвинения и следствия".

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Кроме того, Соболев отметил, что, насколько ему известно, правительство планирует принять решение о назначении своего представителя в состав комиссии по аудиту НАБУ после Пасхи.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить представителя в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, однако депутаты не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность.

21 марта ВР вновь не смогла назначить аудитора НАБУ от парламента. Ни заместитель генерального инспектора Департамента юстиции США Роберт Сторч, кандидатуру которого одобрил профильный комитет ВР, ни Найджел Браун, кандидатуру которого позже выдвинули фракции "Народный фронт" и БПП, не набрали необходимого количества голосов депутатов для утверждения на этой должности.

После этого профильный антикоррупционный комитет ВР заявил о намерении объявить новый конкурсный отбор кандидатур на должность представителя парламента в состав комиссии по аудиту деятельности НАБУ.