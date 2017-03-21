ВР сегодня снова не назначила своего представителя в состав комиссии по аудиту НАБУ

Верховная Рада сегодня снова не смогла принять решение о представителе парламента в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на "рейтинговое" голосование были поставлены кандидатуры Найджела Брауна и Роберта Сторча.

За Брауна проголосовали 202 из 343 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, а за Сторча - 178 из 342.

Затем на голосование для окончательного утверждения была поставлена кандидатура Брауна. Но он не набрал необходимого минимума в 226 голосов: за него проголосовали только 200 из 348 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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После этого председатель ВР Андрей Парубий призвал Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции доработать этот вопрос и снова вынести его на рассмотрение парламента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить аудитора НАБУ от парламента, но депутаты не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность.

В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, которую одобрил профильный комитет ВР.

Однако фракции "Народный фронт" и "БПП" предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом.