ВР сегодня снова не назначила своего представителя в состав комиссии по аудиту НАБУ
Спикер ВР Андрей Парубий призвал Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции доработать вопрос и снова вынести его на рассмотрение парламента.
Верховная Рада сегодня снова не смогла принять решение о представителе парламента в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, на "рейтинговое" голосование были поставлены кандидатуры Найджела Брауна и Роберта Сторча.
За Брауна проголосовали 202 из 343 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, а за Сторча - 178 из 342.
Затем на голосование для окончательного утверждения была поставлена кандидатура Брауна. Но он не набрал необходимого минимума в 226 голосов: за него проголосовали только 200 из 348 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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После этого председатель ВР Андрей Парубий призвал Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции доработать этот вопрос и снова вынести его на рассмотрение парламента.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить аудитора НАБУ от парламента, но депутаты не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность.
В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, которую одобрил профильный комитет ВР.
Однако фракции "Народный фронт" и "БПП" предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом.