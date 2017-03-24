"Кампания Путина в стиле КГБ": Маккейн прокомментировал убийство Вороненкова в центре Киева

02:33, 24 марта 2017
Политика
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Сенатор назвал убийство экс-депутата Госдумы "актом беззастенчивого государственного терроризма России".

REUTERS

Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова еще одним актом беззастенчивого государственного терроризма РФ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Маккейна.

"Сегодня, во время еще одного беззастенчивого акта государственного терроризма России среди белого дня в Киеве был убит депутат Денис Вороненков. Ужасное преступление является продолжение кампании в стиле КГБ по запугиванию всех, кто находится в оппозиции к тирану Владимиру Путину", - написал Маккейн.

Сенатор отметил, что Вороненков выступал против режима Путина, его незаконного вторжения в Украину и аннексии Крыма.

"К сожалению, Денис Вороненков стал еще одним человеком, который как и Сергей Магнитский, Борис Немцов заплатили жизнью за то, что говорили правду в путинской России", - заявил Маккейн.

Сенатор сказал, что его мысли с женой погибшего депутата Марией и их детьми. Он выразил надежду, что они найдут утешение и будут гордиться смелостью и отвагой их близкого человека.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения.  Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у киллера, который застрелил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, при себе было служебное удостоверение, правоохранители проверяли его подлинность.  На данный момент известно, что киллер скончался на операционном столе.

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Новость в сюжете: Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова в Киеве
Теги: #Маккейн#убийство#Вороненков