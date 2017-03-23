Вороненков планировал создать в Украине центр по расследованию преступлений "путинского режима"

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, планировал создать в Украине украинско-российский центр по расследованию преступлений «путинского режима». Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко.

"Он подготовил и выслал мне краткую справку о том, чем он хотел бы заниматься в Украине для того, чтобы со временем освободить от гнета путинской диктатуры свою родную страну, за два дня до своей гибели", - написал Геращенко.

При этом он опубликовал текст письма Вороненкова "О создании Центра украинско-российских расследований".

Как отмечается в документе, "гибридный характер войны между Россией и Украиной ставит задачу защиты от агрессора на всех фронтах противостояния, не только военном, но и агентов влияния внутри Украины, а также в странах-союзниках Украины".

Как описывается далее, ключевым элементом выстраивания сети агентуры влияния являются деловые взаимосвязи, особенно – находящиеся в серой или черной зоне, через которые осуществляется отмывание средств путинским окружением и верхними чинами силовых и правительственных структур.

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«Их нейтрализация, а в отдельных случаях – и перевербовка на свою сторону, которая может происходить под угрозой раскрытия их финансовых потоков – представляется важной задачей украинской власти», - сказано в документе.

По мнению Вороненкова, мандат силовых структур, предусмотренный действующим законодательством Украины, не всегда предоставляет достаточно гибкости в проведении расследований. В то же время, как в Украине, так и в России, наработана довольно большая практика частных расследований.

«Вполне возможно создать специальный Центр, который бы действовал автономно, но в плотном контакте с украинскими правоохранительными структурами. Результатом деятельности структуры будут материалы, которые будут передаваться в правоохранительные структуры Украины и стран-союзников Украины с целью пресечения противоправных действий российских коррупционеров, спонсоров агрессии в отношении Украины, а также их пособников на территории самой Украины и из числа украинских граждан», - отмечается в письме.

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Также Вороненков отмечает, что первоначальный выбор объектов расследований и их ход будет согласовываться с ГПУ и СБУ. Центр может проверять и разрабатывать отдельную оперативную информацию, получаемую этими структурами, но которая не может в настоящее время быть принята в производство. В зависимости от целесообразности и по согласованию с этими ведомствами могут готовиться и публиковаться в СМИ эксклюзивные материалы, полученные Центром.

"Возглавить Центр мог бы специалист по проведению антикоррупционных расследований, обладающий большим массивом информации о финансовых махинациях российской элиты - Денис Вороненков. Под его руководством было бы целесообразно сформировать небольшую общественную следственную группу из 5-6 человек из числа опытных патриотически настроенных расследователей, а также молодых волонтеров", - написал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Вороненков был убит сегодня, 23 марта, в центре Киева. В результате стрельбы также были ранены его охранник и нападавший.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.

Заместитель главы Национальной полиции Александр Вакуленко одной из основных версий убийства Вороненкова назвал целенаправленные действия России.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Вороненкова важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. По словам Луценко, Вороненков в своих показаниях украинским следователям заявил, что Янукович написал два письма с просьбой ввести российские войска в Украину - одно на имя президента РФ Владимира Путина, другое - в адрес Госдумы.