НАБУ расследует уже 34 дела по сомнительным е-декларациям, среди "новичков" - нардеп и заместитель министра

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, два криминальных производства открыты по фактам декларирования недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) заместителем одного из министров и военнослужащим высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины.

Еще два производства начаты по фактам незаконного обогащения народным депутатом (ч.3 ст.368-2 УК Украины) и должностным лицом Государственной фискальной службы Украины (ч.2 ст.368-2 УК Украины).

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«Таким образом, общее количество расследований, которые осуществляют детективы Бюро по фактам, приведенным в е-декларациях, составляет 34», - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что 15 расследований касаются судей (по одному судье открыто два производства), 8 – народных депутатов Украины, 2 – председателей райгосадминистраций, 2 — руководителей органов исполнительной власти, по одному – должностного лица органов юстиции, заместителя председателя областного совета, правоохранительных органов и прокуратуры, ГФС, военнослужащего высшего офицерского состава ВСУ.

Как напомнили в ведомстве, первые уголовные производства по результатам анализа данных в е-декларациях детективы Бюро внесли в Единый реестр досудебных расследований 17 ноября 2016 года.