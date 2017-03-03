В НАБУ объяснили, что незаконного в действиях Насирова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник заявил на пресс-конференции.

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"Что касается убытков, сама по себе отсрочка, такой механизм существует. Но такой механизм законный при наличии определенных оснований. А в данном случае отсрочка применялась незаконно, поскольку предприятия вообще не платили. А решение об отсрочке принималось при условии, что будет уплачена часть платежей. Платежи не уплачивались и повторно принималось решение об отсрочке. А в некоторых случаях ходатайство субъекта хозяйствования об отсрочке еще не поступало, а решение об отсрочке уже принималось", - сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Руководитель САП Назар Холодницкий заявлял, что Насиров планировал выехать за границу, поэтому 2 марта было принято решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий. По словам председателя САП, «как только начались следственные действия, председатель Государственной фискальной службы мгновенно оказался на лечении в Феофании».

По данным следствия, глава ДФС Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентре». Вследствие этого государству нанесен ущерб на сумму около 2 млрд грн.

По словам Холодницкого, САП будет ходатайствовать в суде об избрании Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня, 3 марта, Кабинет министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. Сейчас председатель ДФС находится под охраной в больнице.