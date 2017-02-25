СБУ раскрыла схему финансирования правительством России террористической "ЛНР"

Служба безопасности Украины раскрыла механизм финансирования правительством России террористической организации «ЛНР».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Согласно информации спецслужбы, «бюджетом ЛНР» на первый квартал текущего года предусмотрено поступление свыше 11 млрд рублей. «Собственными силами главари террористов в состоянии собрать лишь два из них. Остальная сумма запланирована в виде получения финансовой помощи от правительства РФ, а сам проект бюджета согласовывался так называемой «народной радой ЛНР» с профильными российскими министерствами», - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в СБУ, «для сокрытия российского финансирования псевдореспублики и во избежание дополнительных экономических санкций к РФ одним из механизмов наполнения бюджета террористов избран карманный благотворительный «Фонд поддержки международных гуманитарных проектов» (президент – гражданин России Владимир Игоревич Пашков). Учредителем фонда, зарегистрированного в конце 2015 года, является московский «Международный расчетный банк»».

Сотрудники СБУ установили, что Фонд через счета российской некоммерческой организации «Центр международных расчетов» направляет средства непосредственно в так называемый «государственный банк ЛНР». «Финансисты» террористов покрывают с этих поступлений отрицательное сальдо бюджета. В частности, «народная милиция ЛНР» получила свыше 820 млн рублей, «МГБ ЛНР» - почти 100 млн рублей. Оперативники спецслужбы выяснили, что значительные средства из российских поступлений используются главарями террористов на финансирование пропагандистской работы среди населения для дискредитации Украины. Бюджет пропагандистов так называемой «ЛНР» составляет почти 30 млн рублей, отмечается в сообщении.