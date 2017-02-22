На Донбассе увеличилось число желающих получить "паспорта" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«В «ДНР» и «ЛНР» после «признания Россией документов» ожидают резкого усиления «официальных» связей с РФ, вплоть до «установления дипломатических отношений» (такую возможность активно обговаривают в обеих «администрациях»)», - отметил он добавил: «Количество поданных от населения заявлений на получение «паспортов» «ДНР» и «ЛНР» в последние дни резко увеличилось».

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Вместе с тем, по данным ИС, среди местного населения ходят слухи о том, что после признания Россией «паспортов» «ЛДНР», «Украина будет лишать их владельцев украинского гражданства (в том, что все соответствующие базы данных с помощью хакеров есть у Киева, мало кто сомневается)».

«Подобная перспектива вызывает негативный резонанс, поскольку от наличия гражданства Украины зависят различные соцвыплаты из украинского бюджет», - добавил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что указ Путина о признании «паспортов» боевиков «ДНР» и «ЛНР» является выравниванием ситуации «де-юре», которое не нарушает Минские соглашения.