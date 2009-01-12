Комиссар ЕС: если завтра газа не будет, я легко назову виновных

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС говорит, что если завтра не начнется транзит газа, он сможет точно сказать, кто виноват в этом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.ПИБАЛГС заявил сегодня на пресс-конференции после завершения чрезвычайного заседания Совета министров по вопросам энергетики ЕС.

«Если этого не произойдет (начала транзита газа – УНИАН), я смогу реально сказать, кто ответственен за ситуацию», - сказал он.

Комиссар отметил, что до 8-и часов утра по Брюсселю, все наблюдатели уже будут находиться на измерительных станциях, и поэтому будет легче сказать, кто виноват за задержку с транзитом.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции министр по вопросам промышленности и торговли председательствующей в ЕС Чехии Марте РИМАН отметил, что сегодня невозможно сказать, кто был виноват в прекращении поставки газа в Европу.

«Возможно мы никогда не узнаем, кто был виновным», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя правления ОАО “Газпром” Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что поставки газа в Европу могут быть возобновлены 13 января в 8 утра по среднеевропейскому времени (в 9 по киевскому времени).