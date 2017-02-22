Задержаны прокуроры, вымогавшие 130 тысяч взятки у бизнесмена - Луценко (фото)
18:28, 22 февраля 2017Политика
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Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины за вымогательство взятки задержали двух прокуроров.
Задержаны двое прокуроров и полицейского / facebook.com/LlutsenkoYuri
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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"Генинспекция ГПУ задокументировала начотдела прокуратуры Киевщины и прокурора Ривненщины, которые в сговоре вымогали у предпринимателя 130 тыс. грн за закрытие дела", - сообщил генпрокурор.
По его словам, задержания реализованы благодаря сотрудничеству с гражданами.
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