Задержаны прокуроры, вымогавшие 130 тысяч взятки у бизнесмена - Луценко (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"Генинспекция ГПУ задокументировала начотдела прокуратуры Киевщины и прокурора Ривненщины, которые в сговоре вымогали у предпринимателя 130 тыс. грн за закрытие дела", - сообщил генпрокурор.

По его словам, задержания реализованы благодаря сотрудничеству с гражданами.