Фирташ может выйти под новый залог - СМИ

15:28, 22 февраля 2017
Политика
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В окружении олигарха уверяют, что он не будет экстрадирован в США.

В окружении олигарха уверены, что он не будут экстрадирован в США / фото УНИАН

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, которого накануне арестовали в Вене, может вскоре выйти под залог. Об этом уверяют в окружении олигарха, пишет УП со ссылкой на источники.

«На днях Фирташ должен выйти под новый залог по испанскому делу", – сказал собеседник издания.

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Также, как пишет издание, в окружении олигарха уверены, что Фирташа не екстадують в США.

"Никуда он не поедет: защита нашла формулу апелляции в Австрии на вчерашнее решение", – сказал представитель Фирташа.

Напомним, 21 февраля суд в Австрии удовлетворил апелляцию США, которые добиваются экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Защита Дмитрия Фирташа намерена обжаловать в Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека решение Высшего земельного суда Вены.

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Новость в сюжете: Дело Фирташа
Теги: #Фирташ