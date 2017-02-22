Фирташ может выйти под новый залог - СМИ
В окружении олигарха уверяют, что он не будет экстрадирован в США.
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, которого накануне арестовали в Вене, может вскоре выйти под залог. Об этом уверяют в окружении олигарха, пишет УП со ссылкой на источники.
«На днях Фирташ должен выйти под новый залог по испанскому делу", – сказал собеседник издания.
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Также, как пишет издание, в окружении олигарха уверены, что Фирташа не екстадують в США.
"Никуда он не поедет: защита нашла формулу апелляции в Австрии на вчерашнее решение", – сказал представитель Фирташа.
Напомним, 21 февраля суд в Австрии удовлетворил апелляцию США, которые добиваются экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Защита Дмитрия Фирташа намерена обжаловать в Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека решение Высшего земельного суда Вены.