Фирташ может выйти под новый залог - СМИ

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, которого накануне арестовали в Вене, может вскоре выйти под залог. Об этом уверяют в окружении олигарха, пишет УП со ссылкой на источники.

«На днях Фирташ должен выйти под новый залог по испанскому делу", – сказал собеседник издания.

Читайте такжеЗащита Фирташа оспорит решение о его экстрадиции

Также, как пишет издание, в окружении олигарха уверены, что Фирташа не екстадують в США.

"Никуда он не поедет: защита нашла формулу апелляции в Австрии на вчерашнее решение", – сказал представитель Фирташа.

Напомним, 21 февраля суд в Австрии удовлетворил апелляцию США, которые добиваются экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Защита Дмитрия Фирташа намерена обжаловать в Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека решение Высшего земельного суда Вены.