​Аброськина привлекли к делу о краже имущества Азовской нефтяной компании

Такое решение вынесено в определение суда от 14 февраля.

Отмечается, что сотрудники Национальной полиции Донецкой области получили информацию о нападении на Мариупольскую нефтяную компанию 30 вооруженных неизвестных, но при этом, по неизвестным причинам, не препятствовали нападению и краже оборудования, пишет Апостроф.

"Да, есть такая информация, прибыли туда сотрудники кальмиуского отдела полиции, руководство. Почему так сложилось, что, как вы говорите, почему они не задержали их, это сейчас, по крайней мере комментировать не смогу, потому что как бы уже на стадии судебного расследования могу рассказывать. Я там на месте не находился. - Ну какие-то служебные проверки проводились? - Внутренние? Нет, тоже не проводились, мне это неизвестно", - прокомментировал ситуацию одному из телеканалов замначальника следственного управления национальной полиции Донецкой области Станислав Скуратов.

Сотрудники Полиции охраны, с которыми был подписан договор на охрану территории АНК, также не препятствовали грабителям и покинули объект, объяснив это тем, что не могли нарушать общественный порядок и препятствовать вооруженным захватчикам. "Около 30 людей, вооруженные огнестрельным оружием с подствольными гранатометами при поддержке хаммера с крупнокалиберным пулеметом, они просто вытолкали наш наряд за пределы. Учитывая то, что предметом договора было именно осуществление публичной безопасности, поэтому наши отряды не могли нарушать публичную безопасность", - пояснил юрист полиции охраны Мариуполя Виктор Подопригора.

Второе заседание по громкому ограблению Мариупольской нефтяной компании назначено на 1 марта. Банк просит суд взыскать с охраны полиции около 141 млн. грн в качестве компенсации нанесенного ущерба.

Напомним, сотрудники государственной охраны обвиняются в том, что покинули свои посты и позволили вооруженным грабителям вывезти имущество «Азовской нефтяной компанией» (АНК), принадлежащего банку. Несмотря на "подкрепление", предоставленное ВСУ в день захвата, полицейские покинули объект и не пытались сопротивляться. В течение 10 дней преступники демонтировали, упаковывали и вывозили дорогостоящее оборудование. При этом правоохранительные органы, а также глава МВД Арсен Аваков, которые были уведомлены о происшествии, не предпринимали никаких действий.