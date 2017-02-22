Около 10 тысяч националистов отправляются на марш к Верховной Раде (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, выстраивается колонна из представителей этих трех политических сил. Голова колонны находится напротив верхнего выхода со станции метро «Крещатик», а хвост - на Майдане Независимости.

Организаторы утверждают, что на акцию собрались 20 тысяч человек, однако визуально на митинге пока не менее 10 тысяч участников.

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Как сообщал УНИАН, заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко вчера во время брифинга в парламенте сообщил, что в 10.00 на Майдане Независимости состоится сбор участников, которые маршем пройдут в Верховную Раду, где состоится митинг с требованиями к власти: парламента, правительства и президента.