Сегодня ВР рассмотрит ряд законопроектов о ратификации международных соглашений (событие завершено)
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов о ратификации международных соглашений и вопросы защиты прав внутренне перемещенных лиц.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, народные депутаты рассмотрят законопроекты о ратификации соглашения с правительством Малайзии относительно выдачи правонарушителей, а также соглашения между Кабинетом министров Украины и Европейским Союзом об участии Украины в программе “Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (2014-2020)”.
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Среди законопроектов, которые касаются защиты перемещенных лиц, в частности, вопросы реализации их права на бесплатное временное проживание.
Также сегодня будет рассматриваться ряд постановлений относительно парламентских слушаний и назначения именных стипендий Верховной Рады молодым ученым.