Сегодня ВР рассмотрит ряд законопроектов о ратификации международных соглашений (событие завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, народные депутаты рассмотрят законопроекты о ратификации соглашения с правительством Малайзии относительно выдачи правонарушителей, а также соглашения между Кабинетом министров Украины и Европейским Союзом об участии Украины в программе “Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (2014-2020)”.

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Среди законопроектов, которые касаются защиты перемещенных лиц, в частности, вопросы реализации их права на бесплатное временное проживание.

Также сегодня будет рассматриваться ряд постановлений относительно парламентских слушаний и назначения именных стипендий Верховной Рады молодым ученым.